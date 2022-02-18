Rıza Çalımbay: "Hedefimiz puan ya da puanlarla dönmek"

DG Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük ile oynayacakları maça puan yada puanlar için çıkacaklarını söyleyerek, "Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek ve o maçlardan bir tanesi de Fatih Karagümrük maçı. Bizim tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde geçtiğimiz hafta sahalarında 2-1 mağlup ettikleri Yeni Malatyaspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Herkes rakibimiz lig sonuncusu diye kolay geçeceğini düşündü. Maçtan önce de oyuncularımızı çok uyardık. Bana göre Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçların da herkese zor bir takım olduğunu gösterecek. Adem Büyük ile yeni bir başlangıç yaptılar. Çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı ancak ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliklerimiz çok iyi oldu. Çok iyi oynadık. İlk yarıda birden fazla gol yiyebilirdik ancak ikinci yarıda ikiden fazla gol atabileceğimiz pozisyonları yakaladık. Maça kötü başladık ve iyi bir şekilde bitirdik" diye konuştu.

"Peş peşe oynayacağımız önemli maçlar var"

Ligde zorlu bir periyoda gireceklerini söyleyen Çalımbay, "Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor ile peş peşe oynayacağız ve bunların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız da iyileşirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak" ifadelerini kullandı.

"Taraftar futbolcu kadar önemli"

Yeni Malatyaspor maçında futbolcu Koray Altınay’a gösterilen tepkiye üzüldüğünü kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Biz Koray’ı mecburiyetten oynattık orada. Koray’ın asıl yeri orası değil. Koray sakattı. Onunla birlikte çok sayıda sakatımız vardı ve sakatlar içerisinde en sağlamı oydu. Sakatlıktan çıktığı için istediği verimi veremedi. Fenerbahçe maçında çok iyi oynamıştı. Taraftarımızın yuhalamasından dolayı ben çok üzüldüm. Böyle bir şey beklemiyordum. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Çok karakterli bir arkadaşımız. Biz taraftarımızdan daha çok destek bekliyoruz, tribünler doldurmalarını istiyoruz. Tribünlere baktığımız zaman çok büyük boşluklar var. Şu tribünleri dolduralım. Bizim en başarılı olduğumuz dönemlerde en büyük destekçimiz taraftarımızdı. Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleye şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar futbolcu kadar önemli" dedi.

"Birbirimizi tanıyoruz"

Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçına da değinerek, "Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek ve o maçlardan bir tanesi de Fatih Karagümrük maçı. Birbirimizi tanıyoruz. 2 tane üst üste maç oynayacağız. Bizimle birlikte çalışan Kaleci Antrenörü Cengiz Birgen Karagümrük’e gitmişti. Bizimle ilgili hemen hemen her şeyi biliyor. Bizim tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek" şeklinde konuştu.

"Kupada da bize taraftar lazım"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurasını da değerlendiren Çalımbay, "Bu sene kupada 1. Lig’in lideri MKE Ankaragücü’nü çektik. Ardından o grubun en iyi takımlarından biri olan Bandırmaspor’u çektik. İki maç da kolay geçmedi. Şimdiki rakibimiz Karagümrük de kolay bir rakip değil. Süper Lig’in en iyi takımlarından bir tanesi. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarından 200-300 kişiye oynadığımız maçlar olmuştu. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.