Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Kosova’da puan ya da puanlar almak”

DG Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ballkani ile oynayacakları maça ilişkin, "Tüm amacımız Kosova’da puan ya da puanlarla ayrılmak” dedi.

Sivasspor’ Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

İlk olarak dün İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, sezon başından beri en iyi maçı oynadıklarını söyledi. Başakşehir karşısında mükemmel mücadele ettiklerini belirten Çalımbay, “Oynadığımız takım çok kuvvetli bir ekipti. Zor bir maçtı. Bunun da farkındaydık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

“Hiç bir takımın avantajı yok”

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda perşembe günü deplasmanda oynayacakları Ballkani maçını da değerlendiren Çalımbay, “Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var. Hiç bir takımın avantajı yok. Bu maçı çok iyi şekilde bitirerek, en son oynayacağımız Slavia Prag maçı bizim için final maçı olabilir. Sahamızda oynayacağımız CFR Cluj maçını da kazanmamız gerekiyor ki bu gruptan çıkalım. Takımımızda biraz yorgunluk olabilir. 2 tane arkadaşımız sakat. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Bütün amacımız Kosova’da puan ya da puanlarla ayrılmak" diye konuştu.