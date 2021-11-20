Rıza Çalımbay: "Futbolculuk hayatımda bu kadar kart görmedim"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştirirken, futbolculuk kariyerinde bu kadar kart görmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Buraya puan ve puanlar için geldik. Benim çalıştırdığım takımlarda beraberlik düşünmeyiz. Biz kazanmak için oynarız. Başakşehir maça çok iyi başladı. Çok iyi gidiyorlar. Bu da normal. Biz oyun bırakmadık. İlk golde bizce faul olayı vardı. Caner’in düşmesine sebep oldu. Gol yedik. Sonra ikinciyi yedik beklemediğimiz anda. Devreye kadar böyle idare ettik. İkinci yarı bana göre sezonun en iyi maçlarından biri oynadık. Çok da güzel pozisyonlar bulduk. Birini değerlendirdik. Öbürlerini değerlendiremedik. Ben futbolculuk hayatımda bu kadar kart görmedim. Maçın hakemi arkadaşımızı anlamıyorum. Öyle bir golü nasıl vermiyor. Oyuncularımız anlatıyor, maçın içerisinde kendi oyuncuları, kalecilerine kızıyormuş. O top bizim oyuncumuzun ayağına geliyor. Hakemler bana göre bilerek yapıyor. Sivasspor’a bilerek yapılıyor. Hakemlerden çok canım yandı. Benim maçında hakem hakemliği bıraktı. Bin tane şey yaşadım. Hala yaşanıyor. VAR’ın başındaki adam hala nasıl göremiyor. Golü vermemesi ayıp. En son bana o geliyor, bilerek yapıyorlar. Hakem arkadaşa ne küfür ettim, ne bağırdım. ‘Nasıl saymıyorsun?’ dedim. Adam geliyor kart gösteriyor. Hakem arkadaşlarımız iyi olsun, başarılı olsun diye uğraşıyoruz. Hakemlerin ilişkileri çok zayıf. Kulüpler Birliği dosya göndermiş, hakemlerle ilgili ne yapabilir diye. Birinci olarak ilişkiyi yazdım, ikinci olarak da VAR’ın başında faal hakem olmasın diye. Bugünkü maçı hakemin bana göre hatasından dolayı kaybettik. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı göre bu sonucu hak etmiyorum. Bu sonuca etki eden hakem. İlk yarı istediğimiz gibi değil, ikinci yarı mükemmel oynadık” diye konuştu.

"Hakem arkadaşı hiç affetmiyorum"

İleriki haftalarda toparlanacaklarını ifade eden Çalımbay, “4 büyükler gibi onlar gibi değiliz. Geniş kadromuz yok. İki tane eksik olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunları düzelteceğiz. Ben Sivasspor’a söz verdim. Çalıştığım sürece diye İlk 5’te olacak diye. Bundan sonra yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımıza çok güveniyoruz. Bazı arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi alamıyorum. Sadece bizim çok iyi bir galibiyete ihtiyacımız var. Hakem arkadaşlar maçın kaderini belli ediyor ya ona üzülüyorum. Teknik direktörleri tanıması lazım. Bana göre Sivas’ı eziyorlar. Şu golü önemli maçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon’a vermesin, göreyim. Türk futbolu adına üzülüyorum. Şöyle, maçın kaderini hakemler belirlemesin. Hakem arkadaşı hiç affetmiyorum” şeklinde konuştu.