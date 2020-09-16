Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice’yi kulüpte misafir etti
SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY, YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNU SEBEBİYLE AMELİYAT OLAN VE NARKOZUN ETKİSİYLE HASTANEDE, “BENİ RIZA ÇALIMBAY GARDAŞIM AMELİYAT ETTİ” DİYEN FANATİK SİVASSPOR TARAFTARI HATİCE ESRA POYRAZ’I TESİSLERDE MİSAFİR ETTİ.
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olan ve narkozun etkisiyle hastanede, “Beni Rıza Çalımbay gardaşım ameliyat etti” diyen fanatik Sivasspor taraftarı Hatice Esra Poyraz’ı tesislerde misafir etti.
Sivasspor aşığı Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemişti. Daha sonra videoyu izleyen Teknik Direktör Çalımbay, Hatice Esra Boyraz ve ailesini Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde ağırladı.
Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yapılan ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Hatice Esra sağlığına kavuşarak bizi ziyarete geldi. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” notunu yazdı.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0