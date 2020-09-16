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Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice’yi kulüpte misafir etti

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY, YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNU SEBEBİYLE AMELİYAT OLAN VE NARKOZUN ETKİSİYLE HASTANEDE, “BENİ RIZA ÇALIMBAY GARDAŞIM AMELİYAT ETTİ” DİYEN FANATİK SİVASSPOR TARAFTARI HATİCE ESRA POYRAZ’I TESİSLERDE MİSAFİR ETTİ.

Spor 16.09.2020, 16:58
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Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice’yi kulüpte misafir etti

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olan ve narkozun etkisiyle hastanede, “Beni Rıza Çalımbay gardaşım ameliyat etti” diyen fanatik Sivasspor taraftarı Hatice Esra Poyraz’ı tesislerde misafir etti.

Sivasspor aşığı Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemişti. Daha sonra videoyu izleyen Teknik Direktör Çalımbay, Hatice Esra Boyraz ve ailesini Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde ağırladı.

Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yapılan ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Hatice Esra sağlığına kavuşarak bizi ziyarete geldi. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” notunu yazdı.

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