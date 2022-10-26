Rıza Çalımbay: “Cluj maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Bu grubun son maçlarına geldik. Herkes eşit, bu maç bizim için final maçı. Yarın ki maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor ki Slavia Prag maçına rahat gidelim. Kendi sahamız da su. Kazanmamız gerekiyor. Bütün her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak istiyoruz. CFR Cluj iyi bir takım. Güçlü ve fizik olarak iyi bir takım. Biz orada maçı kazandık ama çok zorlandık. Çok da iyi mücadele ettik” dedi.

“Kazanmaktan başka düşüncemiz yok”

Çalımbay, taraftar desteğiyle maçı kazanmak istediklerini belirterek, “Burada taraftarımızla ve kendi sahamız da oynuyoruz. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Biz kazanırsak bu gruptan çıkacağız inşallah. Ben maalesef bu şehirde final oynayacak bir maç havası görmüyorum. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Maçı kazanmamız için sahada arkadaşlarımız her şeyi yapacak. Cluj takımına da teşekkür ediyorum. Orada çok sıkıntılı durumda maç oynadık. Kendileri bize yardım etti. Teşekkür ediyorum kendilerine. Yarın ki maçı kazanmaktan başka düşünceniz yok” diye konuştu.