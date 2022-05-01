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Rıza Çalımbay: “Bugün çok iyi bir futbol oynadık”

Galatasaray’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından takım olarak çok iyi oynadıklarını söyleyerek, şu andan itibaren tek düşüncelerinin ise Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor maçı olduğunu ifade etti.

Spor 01.05.2022, 23:44
Rıza Çalımbay: “Bugün çok iyi bir futbol oynadık”

Galatasaray’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından takım olarak çok iyi oynadıklarını söyleyerek, şu andan itibaren tek düşüncelerinin ise Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor maçı olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bugünkü maçta puan ya da puanlar almak için geldik. Galatasaray son dönemde iyi oynuyordu. Arkadaşlarımızla konuştuk ve puan almak için oynadık. Geriye düştük ama oyunumuza devam ettik. Neticede galip geldik. Galatasaray da kazanmak için oynadı ve güzel bir lig maçı çıktı ortaya. Biz sahamızda oynadığımızda 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Buraya geldik ve mükemmel bir taraftar vardı sahada, inanılmaz bir destek verdiler. Bu taraftarın önünde Galatasaray’dan puan almak kolay bir iş değil. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadılar. Defans yaptık, ileride çoğaldık, gol attık. Hepsini tebrik ediyorum. Bizim için lig önemli ama esas önemli olan Türkiye Kupası. Alanyaspor maçına odaklandık. Tek düşüncemiz orası. Bugün takımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadık” ifadelerini kullandı.

“Alanyaspor maçı bizim için çok önemli”

3 senedir Sivasspor’da olduğunu ve 2 senedir Avrupa’da mücadele ettiklerini söyleyen Çalımbay, “Anadolu’da çok hatırlamıyorum üst üste giden takım. Pandemiden önce sahamızda daha çok taraftara oynuyorduk ve namağlup gidiyorduk. Ama bazı bütçe sıkıntılarından dolayı devamını getirememiştik. Bu sezon herkesten önce sezonu açtık ve Avrupa’da resmi maçlara başladık. Hem Avrupa’da oynadık hem ligde. Bizim takımımız ligin en yaşlı takımı ama çok azimli arkadaşlarımız var. Neden tribünde destek olmuyor ben de bilmiyorum. Manevi desteğe ihtiyacımız var. Alanyaspor maçında tarihi bir durum var. Finale kalabiliriz. Sonrasında belki kupayı alacağız. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor ama destek bulamıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sözleşme konuşmak için erken”

Avrupa kupalarında mücadele etmeselerdi şu anda daha üst sıralarda olabileceklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, “Avrupa’da mücadele edince daha çok maça çıkıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş eğer Avrupa’da olmasaydı ligde daha iyi yerde olabilirdi. Trabzonspor, elendikten sonra sadece lige odaklandılar ve o da büyük avantaj oldu kendileri için. İyi şekilde değerlendirdiler. Biz Anadolu takımıyız ve belli bütçelerimiz var. Şimdi bir hedefimiz daha var, kupayı alırsak yeniden Avrupa’ya gideceğiz. Ben her zaman 1 yıllık sözleşme imzalarım. Benden memnunlarsa ya da ben memnunsam kalırım. Benim sözleşme durumum da henüz belli değil. Kupa ve lig maçları varken bunları konuşmam doğru olmaz. Ben de Sivaslıyım. İnşallah alnımızın akıyla bu durum neticelenecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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