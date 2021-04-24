Rıza Çalımbay: “Beraberlik iki takıma da yaramadı”

Denizlispor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, müsabakanın Denizlispor için çok önemli olduğunu bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi. Çalımbay, “Beraberlik iki takıma da yaramadı” dedi.

Süper Lig’in 37. haftasında DG Sivasspor, Y. Denizlispor’a konuk oldu. İlk yarıda öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Diskerud’un golüyle 1-1’lik beraberlik ile sahadan ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, güzel bir maç olduğunu söyledi. Puan durumuna bakıldığında Denizlispor’un muhakkak maçı kazanması gerektiğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyleyen Çalımbay, “İlk yarı iki takımın da pozisyonları vardı. Biz kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde 5’inci olma şansımız var, hala daha var. Kalan 5 maçı da inşallah iyi bir şekilde bitirip, hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Denizlispor için bu maç çok önemliydi, mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Çünkü puan durumuna baktığımız zaman mutlaka yenmesi lazımdı. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık, ona göre güzel kontrataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok artık. Ama şu bir gerçek hangi takım olursa olsun kolay bir maç yok. Bugüne onu gösterdi. Deplasmanda alınan puan her ne olursa olsun puandır. Önemli olan kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirip, ligi de en iyi yerde bitirmek” dedi.