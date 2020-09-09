Ritmik Cimnastikçiler, olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyor

Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’deki kampını tamamladı. Günde çift idman yaparak Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan milli takım, burada kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyor.

27 Ağustos’ta Mersin’de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 2 haftalık kampını tamamladı. Mersin Cimnastik Salonu’nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor.

"Hedef olimpiyatlar"

Takım ve çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kamelia Dunavska, Mersin’deki salonun çok güzel olduğunu ve sporcuların özellikle burayı istediğini söyledi. Kampta çok iyi çalıştıklarını ifade eden Dunavska, "2 haftayı dolu dolu geçirdik. Bazen zor oldu bazen daha iyi ve güzel antrenmanlar oldu. Ancak genel anlamıyla verimli bir kamp oldu. Bizim hedefimiz olimpiyatlar. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Biz burada kota almak istiyoruz. Bu sayede olimpiyatlara katılma hakkı elde edeceğiz. Dünyada çok takım var. Çok iyi sporcular var. Bunlarla mücadele edip, olimpiyatlara gideceğiz. Bizim takımımız çok genç. O yüzden bu olmasa da 2024 olimpiyatlarına kesin katılmak istiyoruz. Çünkü sporcularıma güveniyorum. Çok iyi çalışıyorlar, iyi motive oluyorlar, hedeflerini tutturuyorlar. Ben bundan çok mutluyum” ifadelerini kulandı.

"Olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyoruz"

Takım kaptanı Duygu Doğan da kampın çok verimli geçtiğini söyleyerek, tam gaz çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Ankara’ya dönünce de antrenmanlara devam edeceklerini kaydeden Doğan, “Günde çift idman yaptık. 2 tane serimiz var top ve çember. 2 serimizi maksimum düzeyde göstermek için çalışmalar yaptık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonasına kadar çok iyi çalışmak ve böylece Avrupa Şampiyonasını daha yüksek bir nokta da tamamlayarak kota almak istiyoruz. Kota aldığımız zaman Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Başarabilirsek olimpiyata giden ilk Türk takımı olacağız. Bunu da elde etmek istiyoruz. 2024 yılında da bu hedefimizi devam ettirerek olimpiyatlara katılıp, derece yapmak istiyoruz” dedi.

"2024’te hedefimiz madalya olacak"

Peri Berker ise kamplarının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Özellikle Mersin Cimnastik Salonunu çok sevdiklerini kaydeden Berker, “Bu yüzden burada çalışmayı çok seviyoruz. Çift antrenmanlarla da serimizi daha iyi toparlıyoruz. Öncelikli hedefimiz Avrupa Şampiyonasında serilerimizi elimizden geldiğince güçlü bir şekilde gösterelim ki Türkiye olarak kendimizi kanıtlayabilelim. Daha sonra da olimpiyat kotası alıp, olimpiyatlarda en iyi dereceyi yapmayı düşünüyoruz. 2021 olimpiyatlarına katıldıktan sonra işimizin bir tık daha kolaylaşacağını ve daha hırslı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü 2024’e daha çok zaman var ve bu süre zarfında da çok gelişeceğimize inanıyorum. Bu yüzden 2024’te madalya hedefimiz olacak” diye konuştu.