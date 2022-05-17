Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil."
Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)."
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak’ın son anları
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak’ın son anları
Spor 17.05.2022, 09:12 17.05.2022, 09:57