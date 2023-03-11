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Rigobert Song maçı izledi
Galatasaray’ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Spor 11.03.2023, 21:26 11.03.2023, 22:10
Galatasaray’ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile Nef Stadyumu’nda oynadığı maçta özel bir konuk da vardı. Bir dönem sarı-kırmızılılarda forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, karşılaşmayı tribünden izledi.
Song şu dönem ülkesi Kamerun Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapıyor.