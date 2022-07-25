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Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın transferi için İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Spor 25.07.2022, 19:20 25.07.2022, 19:51
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu

Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Rangers FC Kulübü’ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20’sinin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır.”

İskoç ekibi ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Rangers’a hoş geldin Rıdvan Yılmaz" mesajıyla transferi taraftarlarına duyurdu.

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