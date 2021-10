Rıdvan Yılmaz hakkında merak edilenler.. Rıdvan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş 'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, son dönemlerde yıldızı parlayan en önemli genç yetenekler arasında yer alıyor. Pek çok otorite tarafından da olumlu not alan Rıdvan Yılmaz, son dönemlerde Beşiktaş'ın ilk 11'indeki değişilmez isimler arasına girmeyi başardı. Bu sebepten dolayı A milli takımın radarına da giren genç oyuncu konusunda birçok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Oldukça hırslı ve istekli bir oyuncu olmasının yanı sıra yeteneği ile bir adım öne çıkan önemli isimler arasında yer alıyor.

Rıdvan Yılmaz nereli?

21 Mayıs 2001'de dünyaya gelen Rıdvan Yılmaz İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde doğdu. 1,74 cm boyunda olan ve sol bek oynayan genç oyuncu, futbol hayatına daha genç yaşta İstanbul'da başladı. Aynı zamanda çocukluk ve gençlik ile beraber eğitim hayatını da İstanbul'da geçiren Rıdvan Yılmaz, Türkiye Futbol açısından geleceğin en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Kısa sürede Beşiktaş'ın A takımına yükselen ve üstelik ilk 11'in vazgeçilmezi olan genç yetenek, üzerine her geçen gün koyarak büyümeye devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz kaç yaşında?

Beşiktaş'ın en önemli genç yetenekleri arasında yer alan Rıdvan Yılmaz 19 yaşındadır. 21 Mayıs 2001 doğumlu olan oyuncu şu an profesyonel olarak Beşiktaş'ın A takımında da görev yapıyor. Her geçen gün üzerine koyarak büyümeye devam eden genç yetenek, oldukça erken yaşta ilk 11 formasını kaptı. Sol bekte görevini layıkıyla yerine getiren ve yüksek bir performans gösteren Rıdvan Yılmaz'ın, yakın bir zaman içinde A milli takıma kadar yükselmesi an meselesidir.

Rıdvan Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Futbola 2013 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Rıdvan Yılmaz, aynı şekilde Beşiktaş'ta yükselerek A takıma kadar ulaştı. Özellikle U14, U15, U16, U17 ve U19 ile U21 takımlarında oynayan genç oyuncu, hızlı şekilde A takıma yükseldi. Özellikle U19 forması ile 41 defa maça çıkması üzerinden genç yaşında önemli bir tecrübe kazanan yetenek, yeni sezondaki Süper Lig maçlarının büyük bir çoğunluğunda ilk 11’de A Takım ile sahaya çıktı. Geçen sene A takım idmanlara çıkmaya başlayan ve görev alan genç oyuncu, yeni sezonda sol bek görevini kimseye kaptırmadı. Bu sebepten dolayı A milli takımın da radarına giren genç yetenek gelecekte hem Beşiktaş'ın hem de A milli takımın vazgeçilmezleri arasına girecek gibi görünüyor.

İstenirse stoper ya da ön libero olarak da oynayan genç yetenek, özellikle sol bek görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Son dönemlerde çok fazla araştırılan isimler arasına girmeyi başarmış Rıdvan Yılmaz hakkında en çok merak edilen ne kadar maaş almış olduğudur. Şu an güncel sözleşme ile beraber yıllık 50 bin ile 100 bin arasında aldı dile getirilmektedir.

Rıdvan Yılmaz Milli Takım kariyeri

Rıdvan Yılmaz aynı zamanda alt yaş gruplarında 41 defa milli takım formasını giyen genç yeteneklerden biridir. Şenol Güneş'in yakından takip ettiği ve sol bek görevini en iyi şekilde gerçekleştiren Rıdvan Yılmaz, yakın bir zaman içerisinde A milli takımada yükselecek gibi görünüyor. Özellikle bulunduğu mevki itibariyle hem Türk futbolunun hem de milli takımın ihtiyacı bulunmaktadır.