Rıdvan Dilmen 'Futbolda temiz eller operasyonu' istedi, ortalık karıştı

NTV’de “%100 Futbol” programında konuşan eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen, “futbolda temiz eller operasyonu” yapılması gerektiğini belirtti. MHK yönetimindeki değişikliğe verilen tepkilere değinen Dilmen, şunları söyledi:

“Türkiye’de bu, bugünlük bir konu değil. Kendi arı kovanlarına bir çomak soktu gibi gördüler. Aslında bu hafife alınacak bir konu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kesinlikle ve kesinlikle temiz eller operasyonu gibi operasyonlar yapması lazım. Savcılığın, Adalet Bakanlığı’nın; Rıdvan Dilmen, Murat Kosova dahil olmak üzere, federasyon yetkilileri, hakemler, temsilciler, gazeteciler kesinlikle bir GBT’den geçirilmesi lazım. İkincisi, Maliye’nin ben de dahil bütün bu gazetecilerden vatandaştan nasıl vergi alınıyorsa alması lazım.”

‘KÜTAHYALI, SEN ŞİKE SÜRECİNDE FETÖ SEVDALISIYDIN’

Rıdvan Dilmen; gazeteciler İbrahim Seten, Mehmet Arslan, İsmail Er, Rasim Ozan Kütahyalı gibi pek çok ismi “FETÖ üyesi olmakla suçladı.

Dilmen, “Seni izleyelim İbrahim Seten ve tayfan. ‘Türkiye benden duymaya hazır mı bilmiyorum. Ama bugün basına gelen olayla ilgili Mehmet Baransu sonuna kadar haklı’ diyor. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten? Gitsene yanına. İsmail Er, senin de var bu tweetin. O gariban insanları hapse attıran çantacı hapishanede. Siz 2011’de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala federasyonu ele geçirerek. Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Şimdi hangi televizyona çıkıyor? Osman Gökçek’in, Melih Bey’in Beyaz TV’ye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: RIDVAN EKSİK SÖYLÜYOR, ERSİN DÜZEN MESELESİNE GİRMEDİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Dilmen’in açıklamalarına destek verdi.

Bloomberg HT yayınında Dilmen’in sözlerini yorumlayan Altaylı, “Rıdvan’ın söylediklerinin yüzde 95’inin altına imzamı atarım. Söylediği her şey doğru. Doğru olması bazı şeylerin eksik olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Rıdvan eksik söylüyor. Rıdvan’ın dünkü söylemleri daha netti. Tornistan yapmış, bazılarını es geçti. Mesela ‘Ersin Düzen meselesini gündeme getireceğim’ dedi, belli ki ‘oralara girme’ demişler. Oraya çok girmedi” diye konuştu.

TRT sunucusu Ersin Düzen’in TRT’den aylık 400 bin lira kazandığını iddia eden Altaylı, “Bu arkadaşın kıymeti harbiyesi nedir ki, ayda 400 bin TL TRT’den alıyormuş. Okuduğumu söylüyorum. Ben ne mali işleri araştırma kuruluyum, ne MASAK’ım… 400 bin TL TRT’den, ayda 100 TL’de federasyondan alıyormuş. Almıyorsa kimsenin günahını almak istemem. Ama medyada bunlar yazılıyor” dedi.

TANER: ALTAYLI SAĞOLSUN BÜTÜN TÜRKİYE BENİ ARIYOR

Gazeteci Ercan Taner ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi ve yalan söylemekle suçladı. Daha sonra paylaşımlarını silen Taner, “Fatih ile konuştum, herhalde yanlış anlaşılma var galiba” açıklamasını yaptı.

Fakat Taner, Altaylı’yı aradığı sırada telefonu kameraya göstermesi nedeniyle telefon numarasının canlı yayında göründüğü aktardı. “Sağolsun bütün Türkiye beni arıyor” diyen Altaylı’nın telefon numarasını paylaştı.

ERSİN DÜZEN: İSPATLARSA BİR DAHA EKRANA ÇIKMAYACAĞIM

TRT Spor’da iddialara yanıt veren Ersin Düzen, “Ekrandan iftira atıyorsun. Eğer bu iftirayı ispatladığın takdirde Türkiye’de, Ersin Düzen’in yüzünü bir tane televizyon ekranında göremeyeceksin. Ama ispatlayamazsan ne yapacaksın Fatih Altaylı? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı?” şeklinde konuştu.