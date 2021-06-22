Rıdvan Dilmen duyurdu: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görevi bıraktı

Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüten Sergen Yalçın'ından kötü haber. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetim ile anlaşamadığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem lakin dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi! Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK – Sergen Yalçın kopması beni FB ’li bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım