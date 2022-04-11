Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklama ile Galatasaray taraftarını çok kızdırdı

Rıdvan Dilmen, "Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda üç ya da dört denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış" dedi.

Fenerbahçe'nin kadrosunun ve teknik direktörünün çok iyi olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" açıklamasını yaptı. Dilmen'in bu ifadelerine Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Dilmen, "Galatasaray bu kadrosuyla Pep Guardiola gelse bir şey yapamaz. Kadro kalitesine göre. Babel ile Gomis ile Berkan ile şampiyonluk yarışında olamaz" dedi.