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Ricardo San Pinto Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Galatasaray maçının kendileri için çok zor bir maç olacağını ve galibiyet için savaşacaklarını söyledi. Sa Pinto, dün takımdan ayrıldığını duyurduğu Junior Morais’in takımda kalmaya devam edeceğini de açıkladı.

Spor 25.01.2021, 18:30
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Ricardo San Pinto Galatasaray’ı gözüne kestirdi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Galatasaray maçının kendileri için çok zor bir maç olacağını ve galibiyet için savaşacaklarını söyledi. Sa Pinto, dün takımdan ayrıldığını duyurduğu Junior Morais’in takımda kalmaya devam edeceğini de açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Asbaşkan Müslüm Özmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen’in katıldığı katılımıyla yerel ve ulusal basın mensupları ile tanışma toplantısı yaptı. Ricardo Sa Pinto, toplantıda takıma geliş süreci, transferler, Galatasaray maçı, Junior Morais olayı, takımın genel durumu, Hatayspor maçı ve sezon planlamaları ile ilgili pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Gaziantep ekibinin 48 yaşındaki Portekizli teknik adamı, Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçını zor geçeceğini belirtirken, Junior Morais’in de takımda kalacağını açıkladı.

“Galatasaray maçında 3 puan için savaşacağız”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için çok önemli ve büyük bir maç olacağını belirterek, “Galatasaray önemli ve büyük bir takım. Cuma günü Galatasaray ile çok önemli ve büyük bir maç oynayacağız. Sorumluluk almamız gereken bir maç olacak. Tabii ki Galatasaray gibi büyük bir kulüp ve biz onlara karşı kazanmak istiyoruz. Kapasitemizin en üst seviyesinde olmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Bu maç için anahtar kelime onlardan daha iyi olmak. Rakibimize çok saygı gösteriyoruz ve terimizin son damlasına kadar 3 puan için savaşacağız” dedi.

“Morais bizimle kalacak”

Ricardo Sa Pinto, dün takımdan ayrıldığını duyurduğu Junior Morais’in takımda kalmaya devam edeceğini açıklayarak, “Morais dün çok iyi bir maç oynadı. Akintola gibi bir oyuncunun karşısında oynamak kolay değil. O yüzden dün çok iyi oynadı. Zekasını ve kalitesini gösterdi. Ne Morais ne de takım iki puan kaybetmeyi hak etmedi. O da iki puanın kendisi yüzünden kaybedildiğini düşündü ve çok üzüldü. O esnada da soyunma odasında düşünmeden öyle bir tepki verdi. Onu tekrar grubumuza alıp kazanacağız. Onun ne kadar önemli bir isim olduğunu göstereceğiz. O yüzden bizimle kalacak, bizimle kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Sistemi şu an değiştirmeyeceğim”

Takımın alıştığı sistemi değiştirmeyi düşünmediğini ama zaman zaman çeşitli değişik sistemleri de deneyeceklerini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, “Oyuncularımın hepsini yüzde yüz tanıyorum. Her maç, her antrenman onları daha çok tanıyacağım. Nasıl oyuncular, nasıl karakterler olduğunu daha çok göreceğim. Onları tanımadığım için de gelecekleri ile ilgili ve sistemle ilgili şuan bir karar alamam. Benim oynattığı sistem genelde 3-4-3, 4-3-3 gibi sistemler ama takımın şu anki sistemi de çok iyi. Bu sistemi şimdilik değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Fakat niyetim alternatif bir sistem oluşturmak. Ayrıca ileriye dönük daha fazla hücum futbolu oynayabilecek bir sistem de düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Teklif gelince Jose Couceiro’ya danıştım”

Gaziantep ekibinden teklif aldıktan sonra Gaziantepspor’un eski teknik direktörlerinden Jose Couceiro ile konuştuğunu ve fikir aldığını söyleyen Sa Pinto, “Eski Gaziantepspor Teknik Direktörü Jose Couceiro yakın arkadaşım. Teklif gelince ona danıştım. Bana kulüple ve şehirle alakalı çok güzel şeyler söyledi. Aradan yıllar geçmesine ve çok şey değişmesine rağmen bahsettiği güzellikler devam ediyor. Ben buraya gelmeden önce Gaziantep’te oynamış yabancı futbolcularla da görüştüm ve hepsi olumlu şeyler söyledi. Gaziantep güzel ve büyük bir şehir. Her gün biraz daha alışıyorum. Burada her gün daha çok çalışıp başarılı olmak istiyoruz. Buraya başarılı olmak için geldim” dedi.

“Dünkü maçta galibiyeti hak ettik”

Gaziantep FK ile ilk maçında son dakika golüyle galibiyeti kaçırdıklarını ve bunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Pinto, “Dünkü maçta böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çok güzel bir ilk yarı oynamıştık ama sonuç kötü oldu. Rakibimiz güçlü bir rakipti. Son beş maçta dört maç kazanmış bir takımdı. O yüzden önemli bir rakibe karşı çok iyi oynadık. Sadece oyuncularının bireysel kalitesini kullanmaya çalıştılar. Biz onları çok iyi kontrol ettik ama bunu devamlı sürdürmek kolay değil. Bizim takım iyi oynadı. Takımın çok yoğun maç programı var. O yüzden fiziksel yorgunluk da vardı. Benim fikrime göre hakem fazladan iki dakika oynattı maçı. Bunu ben de kimse de anlamadı. Biz, lig boyunca bu şekilde 8 puan kaybettik. O puanları kaybetmeseydik zirvedeydik. Dün de şanssız bir an yaşadık. O pozisyon faul değildi, faul verildi ve devamı gol oldu. Yetkililerin bu tür şeylere dikkat etmesini istiyorum. Daha adaletli bir yönetim istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Sezonun geri kalanını da iyi geçirmeye çalışacağız”

Gaziantep FK’nın sezona çok başladığını ve bunu devem ettirmek istediklerini de söyleyen Sa Pinto, “Biz çok iyi sezon geçiren iyi bir takımız. Bu sezonun geri kalanında da çok iyi şeyler başaracağız. Ama her maçı çok iyi oynamamız mümkün değil. Dünkü maçta da ister istemez ikinci yarı geri yaslandık. Ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarıda da iyi giden süreci sürdürmek istiyoruz. Sezonu maç maç düşünmek istiyorum. Benim her zaman hedefim bir sonraki maç. O yüzden sezon sonu için gereksiz sözler vermek istemiyorum. Önümdeki maç benim için en önemli maç. Ben ve oyuncularım ne istediğimizi biliyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz” diye konuştu.
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