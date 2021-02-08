Ricardo Sa Pinto: "Zor ve çekişmeli bir maçı hak ederek kazandık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sahalarında 2-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor ve çekişmeli bir maçı hak ederek kazandık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla dört maç aradan sonra galibiyetle tanışan Gaziantep FK, puanını 38’e çıkardı. Takımın başında dördüncü maçına çıkan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

"Zor ve çekişmeli bir maçı hak ederek kazandık"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Çok çekişmeli ve mücadele dolu bir maç oldu. Böyle bir maçı kazandık. İki takım da çok boşluk bulamadı ve birbirine alan bırakmadı. İlk yarıdan itibaren maça iyi başladık, istediklerimizi yapmaya çalıştık. İlk yarıda rakipten daha iyiydik. Göztepe’de bireysel anlamda Ndiaye gibi önemli oyucular var. O yüzden boşluk bırakmak istemedik. Halil ve Soner gibi tehlikeli ve kaliteli oyunculara önlem aldık. Bazı yedek oyuncuları da iyiydi. Bu şekilde kaliteli ve tehlikeli bir takıma karşı kazanmak zordu gerçekten ama bir şekilde bunu başardık. Göztepe’ye karşı pozisyon bulmak çok zordu. O yüzden duran toplara çok çalıştık ve duran toptan Papy ile golü bulduk. İlk golden sonra rakibin risk alacağını bildiğimiz için sisteme değiştirerek ikinci golü bulduk. Bu galibiyeti hak ettik. Bu galibiyette benden ziyade oyuncularımın payı çok yüksek. Çünkü psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlıklar ve korona virüs nedeniyle eksiktik ve zor dönem geçirdik. Takımda herkes kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben de kazanmak için her şeyi yapan oyuncular istiyorum. O yüzden oynayan oynamayan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti takım olarak hak ettik" ifadelerini kullandı.

"İlk galibiyet için mutluyum, devamı da gelecek"

Takımın başında ilk galibiyetini aldığı için mutlu olduğunu belirten Ricardo Sa Pinto, "Bu benim ilk galibiyetimdi. Gelecek adına planımız daha fazla maç kazanmak. Süper Lig çok zorlu bir lig. O yüzden kazanmak kolay olmuyor. İlk golü atan takımın avantajlı olduğu bir lig. Bu ligde sezon sonuna kadar herkes bir savaş içerisinde olacak. O yüzden mümkün olduğunca fazla maç kazanmak istiyoruz" dedi.

"Trabzonspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Haftaya oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sa Pinto, "Önümüzde de önemli ve çok bir Trabzonspor maçı var. Çok önemli ve kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Umarım ki o maçtan da iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu.