Renay Onur: “İstanbul’un trafiksiz halini koşanlarla birlikte yaşamalarını istiyorum”

Dünyanın kıtalararasında koşulan tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu’nun 44.’sü, 6 Kasım’da koşulacak. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, maraton öncesi yaptığı açıklamada, “İstanbul’dan tek isteğim, insanların o gün sokağa çıkmaları ve İstanbul’un o trafiksiz halini, o keyifli halini koşanlarla birlikte yaşamaları” dedi.

Bu yıl 44.’sü gerçekleşecek olan N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü koşulacak. Altunizade’den başlayacak olan koşuda 8 kilometre halk koşusu Dolmabahçe’de, 15 kilometre koşusu Yenikapı’da ve 42 kilometre maraton ise Sultanahmet’te tamamlanacak. 60 binin üzerinde katılım beklendiği maratonda bu sene ilk kez elit patencilerin de yer alacağı 200 patenci yarışacak.

Yarış ile ilgili bilgiler aktaran Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul halkına çağrıda bulunarak, “Her sene daha heyecanlı oluyoruz. Bu sene de hava güzel olacak görünüyor. Katılım 2019’dan beri sürekli artıyor. Bu sene de artıyor olacak. Yabancı ilgisi artıyor. Paten yarışı ve çocuk maratonu büyüyor. Bizim koşu deneyimcilerinden duyduğumuz sıkıntıları azaltmaya çalışıyoruz. Bu ulaşım ve çanta konusu da keyifli olacak. İstanbul’dan tek isteğim, insanların o gün sokağa çıkmaları ve koşan kişileri desteklemeleri, İstanbul’un o trafiksiz halini, o keyifli halini koşanlarla birlikte izlemeleri ve yaşamaları. Muhtemelen Olimpiyatlar’dan sonra dünyada yapılan en büyük ilk 5 organizasyondan birisi. 60-70 bin kişi; bir kısmı Beşiktaş’a bırakılıyor, bir kısmı Sultanahmet meydanına, bir kısmı Yenikapı’ya gidiyor. 3 tane farklı bitiş noktası var” ifadelerini kullandı.

Sporcular ilk kez vapurla taşınacak

Bu yıl yapılacak maratonda değişikliğe gidilen diğer husus ulaşım konusunda oldu. Geçtiğimiz senelerde otobüslerle start alanına getirilen sporcular, bu sene Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak olan vapurlarla start alanına getirilecek. İnsanların, Boğaz Köprüsü’nü denizden de görmeleri ve farklı deneyim yaşamalarını istediklerini aktaran Renay Onur, “İnsanların denizi yaşayarak Beylerbeyi üzerinden gelmesi ortadaki trafik kaosunu azaltacak. Çanta ile ilgili yaptığımız değişiklik de; koşunun son dakikasına kadar geç kalanların gelip çantasını verebileceği bir yer olacak. Bu iki sorunu çözmüş olmak açıkçası bizi mutlu etti. Sonuçları görüyor olacağız” diye konuştu.

“Umuyoruz İstanbul’da bisiklet kullanımı artar”

Önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan ‘Bisiklet Maratonu’ ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Onur sözlerini şöyle tamamladı:

“Katılımı artırarak önümüzdeki sene, İstanbul’un boğaz geçişi olduğu gibi koşu yarışına bisikleti eklemek istiyoruz. İnşallah o da 30-40 yıl devam eden, devamında da İstanbul’da bisiklet kullanımının arttığı keyifli bir etkinlik olur.”