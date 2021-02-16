Reha Erginer: “Kötü gidişat var ama referanslı bir oyun var”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, yenilgilere rağmen referanslı bir oyun olduğunu belirterek, “Ne kadar eleştiriler sonuna kadar haklı diyorsam da bu takımın çok daha iyi olacağını aynı derecede söylüyorum” dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulübün kendi tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda arka arkaya aldığı mağlubiyet serisini bozmak istiyor.

“Beklentiyi biraz yükselttik”

Tuzlaspor maçı hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Reha Erginer, gidişatın kötü olduğunu ancak takımın iyi yerlerde olacağını belirterek, “Devre arasında iyi transferler yaptık. Beklentiyi biraz daha yükselttik. Bu kadar fazla sayıda transfer yapmak takımın kimyasını bozuyor. Çünkü içeride oynadığımız Adana Demirspor maçı ilk yeni transferleri kullandığımız maçtı. Doğrusunu söylemek gerekirse oyuncularla 2 gün antrenman yaparak maça çıktık. Kötü bir gidişat var ama bir referanslı oyun var. Ne kadar eleştiriler sonuna kadar haklı diyorsam da bu takımın çok daha iyi olacağını aynı derecede söylüyorum. İyi bir oyunumuz var. İlk 4 haftada oynadığımız rakiplerin hepsi ilk 6’nın içindeki rakipler” diye konuştu.

“Oynadığımız oyunu skorla birleştirmemiz lazım”

Geçtiğimiz hafta kendi evinde mağlup olduğu Giresunspor karşılaşmasını değerlendiren Erginer, “Giresunspor bize gelene kadar 9 maçta 9 galibiyet almış ve sadece 1 gol yemiş bir takım. Maçın geneline baktığımızda her anlamda çok üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Rakibin bizim ceza sahamızdan isabetli şutu bile yok. Baktığımızda istatistikler neyi veriyor tartışılır ama bir referans oyunu veriyor. Topa hakimiyetimiz, ceza sahasına yaptığımız ortalar, şutlar, bütün istatistiklerde çok iyiyiz. Evet ama sonuçta mağlubuz. Esas sıkıntı bu. Bizi üzen bu. Bu bizi üzerken geleceğe umutla bakmamızı engellemiyor. Bu mağlubiyetle beraber aynı oranda kötü bir oyun sergilesek daha karamsar olabilirdik. Ama bunların hiçbiri bahane değil. Bizim oynadığımız iyi oyunu skorla birleştirmemiz lazım. Onu da inşallah bu hafta Tuzlaspor maçı ile yapacağız” ifadelerini kullandı.