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Reha Erginer: “Çok acil bir şekilde toparlanıp tekrar ayağa kalkmamız lazım”
İstanbulspor mağlubiyeti sonrası konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok acil bir şekilde toparlanıp tekrar ayağa kalkmamız lazım" dedi.
Spor 26.12.2020, 17:05
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İstanbulspor mağlubiyeti sonrası konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok acil bir şekilde toparlanıp tekrar ayağa kalkmamız lazım" dedi.TFF 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Maçı değerlendirmek benim için gerçekten zor. Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Geldiğim süreçten beri oynadığımız en kötü oyun diyebilirim. Maçın başından sonuna kadar ne hücum ne de savunma anlamında rakibe istediğimiz karşılığı veremedik. Kötü oynadık. Çok fazla gol pozisyonumuz da yok. Takım savunmasında çok iyi yapıyorduk bundan önceki maçlarda. Bugün takım savunmasında oldukça sıkıntılıydık. Rakibimiz iyi oynadı. Açıkçası biz de sahada rakibe karşılık veremedik. Üst üste üçüncü maçımızı kaybettik. Çok acil bir şekilde toparlanıp tekrar ayağa kalkmamız lazım" ifadelerini kullandı.
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