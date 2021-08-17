Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı ve RedBull koordinasyonunda, TOSFED katkılarıyla, RedBull Car Park Drift 2021 sezonunun 7’nci yarışı birbirinden hızlı 20 yarışçının iştirâkiyle 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı’nda yapılacak.

Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak RedBull Car Park Drift yarışı 28-29 Ağustos 2021 tarihinde Bursa Yunuseli Havaalanı’nda motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Drift yıldızları 11 farklı engelden oluşan parkurda kabiliyetlerini sergileyip asfaltı ağlatacaklar.Eleme aşamasından sonra finale kalan isimler arasından birinciliği elden eden ise Mısır’daki dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Organizasyondan elde edilecek gelirler, zarar gören ormanlara fidan olacak.