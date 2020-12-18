Red Bull sporcusu Sebastien Loeb Dakar Rallisi’nde yarışacak

Ralli dünyasının en büyük efsanelerinde 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğu yaşamış olan Sebastien Loeb, dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen Dakar Rallisi’nde mücadele edecek.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu sene 43. kez düzenlenecek Dakar Rallisi’nde bir ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de yarışacak. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarışa ilk kez 2016 yılında katılan Fransız pilot, bu yıl 5. kez Dakar Rallisi’nde yer alacak. Üst üste 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyon olan Red Bull sporcusu Loeb, 2019 yılında bu zorlu yarışta da üçüncülük elde etmişti.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek Dakar Rallisi’nde yine motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV kategorilerinde şampiyonlar aranacak. Pilotların 3 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Ocak 2021’e kadar 12 etap geride bırakmaya çalışacakları dünyanın en zorlu yarışı Cidde’de tamamlanacak.

Loeb: Bu yolculuğun parçası olacağım için çok heyecanlıyım

Dakar Rallisi’nde 2017 yılında ikincilik, 2019 yılında da üçüncülük elde eden Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, “Takımım BRX, 2021 Dakar Rallisi’nde büyük hedefleri var. Ben de bu yolculuğun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Çok tecrübeli bir takımız. Bu yılın şampiyonluk için en güçlü adaylarından biri olacağız” dedi.