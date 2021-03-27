Red Bull M.E.O. için Air Drop Beşiktaş’a indi

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirdi. Oyunseverler, içecek paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaştığı özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, PUGB MOBILE ile özdeşleşmiş air drop kutusunu Beşiktaş’a indirdi. Ünlü yayıncı Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy da air drop’u indirenlerden biri oldu.

Rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye devam ediyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş air drop kutularını AR filtresi ile en üretici şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeyi ve sürpriz ödüller kazanmayı sürdürüyor. İçecek paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşılan özel hazırlanmış filtreyle en üretici air drop indirme videolarında sürpriz Beşiktaş’ta yaşandı. Oyunseverler bu eğlenceli ve devam eden deneyimi gerçek air drop kutusuyla yaşadılar. Air drop’un inmesini sağlayan isim ise ünlü yayıncı Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy oldu.

İstanbul’un ortasında gerçek bir air drop’un ineceğini hiç hayal etmediğini dile getiren Cantuğ Özsoy, "Bunu kendi ellerimle yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu etkinliğin yapıldığı Dünya Finalleri, İstanbul’u sanal ortama taşıyarak bir ilke imza atmıştı. Bu air dropla da ilklere yenisini ekledi. Dünyanın en iyilerini ağırlarken, bu tip organizasyonları da kurgulamak gerçekten de fark oluşturuyor. Finallerde yer alan herkese başarılar diliyorum” dedi.

Dünya Finali mart ayında İstanbul’da

Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonları Türkiye’de belirlenmeye devam ediyor. Hearthstone, PUBG MOBILE Doğu ve Teamfight Tactics Finalleri sonrasında heyecan Batı finali ile devam ediyor.