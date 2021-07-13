Red Bull Art of Motion’da şampiyonlar belli oldu

Dünyanın önemli parkur sporcularını bir araya getiren Red Bull Art of Motion 2021 şampiyonları belli oldu. Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm’ün sunumuyla Red Bull TV’den canlı yayınlanan yarışmada jüriden en fazla puanı alan Krystian Kowalewski ve Noa Diorgina birinciliğe ulaştı.

Yunanistan, 8’inci kez dünyanın önemli parkur sporcularına ev sahipliği yaptı. Red Bull Art of Motion, bu kez Pire’deki Microlimano’da düzenlendi. Hibrit bir eleme sistemi ile önce çevrimiçi sonra da çevrim dışı yapılan elemeler sonunda belirlenen18 sporcu, Microlimano kentindeki limanda park halinde duran gemilerin üzerinde aksiyon dolu bir mücadeleye girişti. Atletler, önlerine çıkan engelleri aşarak jüriden en iyi puanı almaya çalıştı. Gün sonunda erkekler kategorisinde Krystian Kowalewski mutlu sona ulaşırken, kadınlarda Noa Diorgina birinci oldu.

50 ülkeden gelen 175 sporcu arasındaki mücadele sonunda seçilen dünyanın en iyi 18 parkur sporcusu, Pire’nin özel sahilinde jüriyi etkilemeye çalışırken, mücadele Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm’ün sunumuyla Red Bull TV’den canlı yayınlandı.