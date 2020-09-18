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Recep Yazıcı: "Oyunda gol arayan, topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik"

TFF 1.LİG’İN 2. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA ADANASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI. MAÇIN ARDINDAN ADANASPOR TEKNİK SORUMLUSU RECEP YAZICI KARŞILAŞMAYI DEĞERLENDİREREK, “OYUNUN İÇERİSİNDE İKİ TANE NET POZİSYONUMUZ VARDI, BİRİ DİREKTEN DÖNDÜ. OYUNDA GOL ARAYAN TOPU TUTAN, TOPA SAHİP OLAN TARAF BİZDİK. RAKİBİMİZ KALABALIK DEFANS YAPARAK KONTRATAKLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI” DEDİ.

Spor 18.09.2020, 21:34
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Recep Yazıcı: "Oyunda gol arayan, topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik"

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı karşılaşmayı değerlendirerek, “Oyunun içerisinde iki tane net pozisyonumuz vardı, biri direkten döndü. Oyunda gol arayan topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik. Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı” dedi.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, “Biz bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Onun için sevinemiyoruz. Oyunun içerisinde iki tane net pozisyonumuz vardı, biri direkten döndü. Oyunda gol arayan topu tutan, topa sahip olan taraf bizdik. Rakibimiz kalabalık defans yaparak kontratakla çıkmaya çalıştı. İkinci yarıda değişikliklerle, farklı hamlelerle gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Bu arada oyuna aldığımız bazı oyuncular yeni oyunculardı. Hem onları denemeye çalıştık hem de gol aramaya çalıştık. Fakat rakibimiz gole izin vermedi ve dolayısıyla 1 puana razı olduk. Eskişehirspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

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