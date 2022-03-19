Recep Uçar: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 mağlup oldukları maçla ilgili, kazanma adına birçok hücum organizasyonu denediklerini ancak golü bulamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Altınordu’ya 1-0 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. ’Mutlak kazanmak parolasıyla başladığımız maçtı’ diyen Uçar, "Altınordu iyi bir ivme yakalamıştı. Zor olacağını biliyorduk, bir sebebi de hava şartlarıydı. Bizler ve oyuncularımız oynamasını bilebilmemiz lazım. 60 dakikası karlı zeminde oynanan bir futbol müsabakası vardı. Genelinde domine ettiğimiz, ısrarla kenarları kullanarak hücum organizasyonları denediğimiz, 32 şut attığımız ama bir türlü golü bulamadığımız maç. Futbolu ilginç kılan özelliklerden biri de bu. Bazen siz 22 tane korner atarsınız, rakip 1 tane atar, o 1 taneden gol yapar ve 3 puan alır. Orada anlık bir hatamız oldu" dedi.

"Avantajları lehimize çevirmek istiyoruz"

Milli aranın ardından iyi sonuçlar alarak şampiyon olmak istediklerini belirten Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"8 maçımız kaldı, bugün bu dosyayı kapatacağız. Milli arada iznimizi kullanacağız. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Kazanabilseydik bizim için ciddi bir avantajdı. Avantajımızı kullanamadık. Bundan sonra iyi sonuç alarak avantajları lehimize çevirmek istiyoruz. Taktiksel bütün istekleri yerine getirdiklerinden dolayı yürekten kutluyorum. Oyunun son bölümünde ciddi riskler de aldık ama olmadı. Altınordu takımına da çok değerli hocaları var. Düşmeme mücadelesi veriyorlar, kalan maçlarında başarılar dilerim."