Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kalan maçların azaldığını ve şanslarının her maç sonrası düştüğünü dile getirerek, “Puan alamadığımız sürece makas daralıyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 4-2’lik skor ile mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, bu kadar çok bireysel hata yaparsanız maç kazanamazsınız. Önce öne geçip oyunun hakimiyetini kaybedip ve neticesinde de mağlup olduğumuz önceki maçlarımıza benzer bir akşam yaşadık. Maçın başında herşeyin istediğimiz gibi başladığı bir maçtı. Devreye iyi bir skorla girecekken yediğimiz hatalı goller sonrası yenik duruma düştük. Karagümrük takımını tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’de kalma umutları hakkında da konuşan Recep Uçar, “Puan alamadığımız sürece makas daralıyor. Kalan maçlar azaldıkça, ligde kalma şansımız da düşüyor” ifadelerini kullandı.