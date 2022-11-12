Recep Uçar: "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum"

DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, "1 puanla döndüğümüz bir maç oldu. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. 45 günlük araya 1 puanla girmek bizim adımıza kötü değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uçar, "Sivasspor’u tebrik ediyorum Avrupa’da aldığı başarılardan dolayı. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Maçı özetlersek farklı farklı kırılma noktaları olan maç bir oldu. Bizim buradaki amacımız puan alıp dönmekti. Kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Maalesef gollerden sonra çabuk gol yeme hastalığımız devam ediyor. İkinci yarı Rıza hoca ve ekibi yaptıkları değişikliklerin karşılığını gördüler. Son 20 dakika savunmada çok az daha pozisyon verdik. 1 puanla döndüğümüz bir maç oldu. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. 45 günlük araya 1 puanla girmek bizim adımıza kötü değil. Biz bu ligin yeni ekibiyiz. Biz yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Umarım daha iyi olur bizim adımıza. Sivasspor’a da diğer maçlarında başarılar diliyorum. Biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Hatalarımızı telafi etmeye çalışacağız. İzleyenlere keyif veren bir Ümraniyespor izlettireceğiz" diye konuştu.