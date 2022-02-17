Recep Uçar: "Liderlikten ziyade oralarda olmak daha önemli"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adanaspor maçının ardından, "49 puan iyi bir puan, liderlikten ziyade oralarda yer alabilmek benim için daha önemli" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor sahasında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sondan 13. maçlarının Adanaspor müsabakası olduğunu belirterek, "Son haftalarda kazanılan maçlar çok zor kazanılıyor. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Üç farklı bölümlü maç gibi oldu. İlk 37 dakika bizim adımıza her şeyin çok net işlediği, inanılmaz pozisyonlar bulduğumuz, iki gol attığımız, rakibe pozisyon vermediğimiz birinci bölüm diyebiliriz. 37-45 arası biraz yaslandık, 2-0’la devre arasına girdik. 60’a kadar da sorun yok ama Bammou’nun kaçırdığı golden sonraki bölüm bizim adımıza korku filmi gibiydi. Son top gol olsa sadece 1 puan alacaktık. Sadece kaybederken değil, bazen kazanırken de dersler çıkarırsınız. Burada kazanırken alacağımız dersler çok. Sonuç itibarıyla bugün 3 puanı alıp yarışta tekrar Ankaragücü’nü yakalayıp yarışta devam etmek çok değerliydi. 12 hafta kaldı, buraya gelip destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Liderlikten ziyade oralarda olmak daha önemli"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Uçar, "Bir gol averajla liderlik şansını kaçırdınız. Liderliğe yükselseydiniz, Ankaragücü üzerinde baskı olabilir miydi?" sorusuna ise, “Bugün her şeyden değerli olan 3 puandı. Şu an lider olmak çok önemli değil. Daha 12 hafta var. 49 puan iyi bir puan, liderlikten ziyade oralarda yer alabilmek benim için daha önemli" cevabını verdi.