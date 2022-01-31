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Recep Uçar: “Hedefimiz Süper Lig”

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda bulunan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Atakan, Atalay ve Hasic transferlerine dikkat çekerek, “Kadromuza kaliteli oyuncular dahil ettik” dedi.

Spor 31.01.2022, 09:42
Recep Uçar: “Hedefimiz Süper Lig”

Spor Toto 1. Lig’de lider durumda bulunan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Atakan, Atalay ve Hasic transferlerine dikkat çekerek, “Kadromuza kaliteli oyuncular dahil ettik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de oldukça iyi bir sezon geçiren ve lider durumda bulunan Ümraniyespor, milli arayı Antalya’da kamp yaparak geçiriyor. Teknik Direktör Recep Uçar, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Kamp ortamını aktararak sözlerine başlayan Uçar, “Takımın durumu genel anlamda iyi. Antrenmanlarımız yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul’daki hava şartları nedeniyle buradaki daha iyi iklim olanaklarını kullanarak hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz. Şu ana kadarki bölümden memnunum” ifadelerini kullandı.

“İnişler ve çıkışlar mutlaka olacaktır”

Ligde üst üste alınan Keçiörengücü, Ankaragücü ve Boluspor mağlubiyetlerine karşın takımın çabuk toparlandığına dikkat çeken Uçar, “Arka arkaya 3 mağlubiyet aldık. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardı. Keçiörengücü maçında iyi futbol ortaya koyamamıştık, Ankaragücü maçında erken 10 kişi kalmıştık. Boluspor maçında ise iyi bir futbol ortaya koyup son dakika golüyle kaybetmiştik. Gerek oyuncuların birbirlerine ve benim de onlara olan inancımda herhangi bir eksilme olmamıştı. Arkasından 5 maç üst üste kazandık. İstanbulspor mağlubiyeti yaşandı ama geçen hafta Menemenspor’u mağlup edip tekrar yolumuza devam ettik. Uzun bir lig, uzun bir maraton var. Düz gidemezsiniz iniş ve çıkışlar olacaktır. Biz bu çıkışlardan tekrar doğrulup yolumuza kararlı şekilde devam ettik. Başarının da belki de yolu bu” diye konuştu.

“Tabii ki hedef Süper Lig”

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu da vurgulayan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Kalan maç sayısı 15. Ligin yüzde 60’ı bitti. Bu noktaya geldiğimizde belirli bir puan farkıyla öndeyseniz, ‘Bizim hedefimiz yok’ diyemezsiniz. Şu anda lider konumdayız ve açık ve net hedefimiz ilk 2 içinde bitirip Süper Lig’e çıkmak. Eğer başaramıyorsak bunu play-off üzerinden devam ettirmek. Bunu başarabilmek için de oyuncularımızla bugüne kadar olduğu gibi sonuna kadar ciddi efor sarf etmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig’e çıkılması durumunda nasıl bir planlama olacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Uçar, “Her ne kadar hedef Süper Lig olsa da şu anda Süper Lig için konuşmak adına hala erken. Yönetenler karar verir ama benim şahsi görüşüm, alttan çıkan her takım bence Süper Lig’de kalıcı olurken, kulübün yaşayacağı olanakları sunup ekonomik anlamda hayatta kalmayı başarmak çok önemli. Ümraniyespor için de bunlar geçerli olur” açıklamasını yaptı.

“Yeteneklerine inandığım oyuncuları aldık”

Atalay Babacan, Atakan Üner ve Ajdin Hasic transferlerini değerlendiren 46 yaşındaki teknik direktör, “4 oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yiğithan, Adanaspor’a gitti. Yunus Emre Mertoğlu, Zonguldakspor’a transfer oldu. Tahsin Hacımustafaoğlu, Batman Petrol’e gitti. Bunların dışında Kehinde ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden boşalan noktalara da Atalay, Atakan ve Hasic’i dahil ettik. Hasic olsun, Atakan olsun geçmişte çalıştığım oyuncular. Geçen sezon Atakan bizim maçımızda sakatlandı. Hasic de Beşiktaş’ta beraber çalıştığımız bir isimdi. Yeteneklerine inandığım oyuncular. Atalay da bir önceki sene Adana’da iyi işler yapan, kaliteli, milli takımın yaş gruplarında yer almış ama bir türlü sıçramayı yapamamış bir oyuncu. Ümraniyespor’un misyonlarından birisi de daha az şans bulan yetenekli oyunculara şans vererek gelişimlerine katkıda bulunmak. Ben 3 oyuncunun da takımımıza katkı vereceğini düşünüyorum” diyerek devam etti.

“Oyuncu gelişimi hiçbir zaman tek taraflı değildir”

Futbolcuların sıçrama yapması konusuna da değinen Recep Uçar, “Bu sadece benim yapabileceğim bir şey değil. Onların ortaya koyacağı performans, kendi istekleri, takıma ne kadar kolay adapte olacakları gibi birçok parametre var. Eğer onlar o azmi gösterirse ve biz de bir şeyler katabilirsek neden olmasın. Bu işler hiçbir zaman tek taraflı değildir. Futbolun ana aktörleri oyunculardır. Bunu kabul etmek lazım. Bizler teknik adamlar olarak her maça hazırlanırız. Gerekli mental ve fiziksel hazırlık yapılır ama bunu sahneye koyan oyunculardır. Burada sadece bizim eforumuz yeterli değil. Oyuncuların da efor koyması lazım. Ekstra çalışmalar yapmaları lazım. Her anlamda hazırlanmaları lazım. Taktiksel hazırlıktan mental hazırlığa dek sayabilirim bunları. Bu işin çift taraflı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular takımlara katkıda bulunur, teknik adamlar oyunculara katkıda bulunur, oyuncular performansıyla hem teknik adamlara hem de takımlarına katkıda bulunur” şeklinde konuştu.

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