Recep Uçar: “Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyor”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-1 galip ayrıldıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyorlar. Taraftarlarımızı kalan 2 iç saha müsabakamızda stadyumda görmek istiyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonu değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Son 3 hafta aslında galip gelememenin psikolojisi ile bu maçı kazanıp son 5 haftaya avantajlı girmek istiyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. İyi başladığımız bir oyun. İlk yarıda oyun kontrolünün tamamen bizde olduğu bir oyun. Sadece ilk yarının 44. dakikasında Eze’nin kafa vuruşu dışında kalemizde tehlike yaşanmadığı bir maç. Devre arasında oyun planımızda pek bir değişiklik yoktu, savunan bir oyuna devam etmek istedik. Yediğimiz gol aslında, işlerin iyi gittiği bir müsabakaydı. Net pozisyonlar kaçırdığımız bir oyun. Geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım olduğunu maçtan önce biliyorduk. Sonradan katkı veren oyuncularımızın da etkisiyle, son dakikaya kadar iyi savunup gol yemeyerek 2-1 galip gelmeyi başardık. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Keçiörengücü iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Teknik adam Uçar’dan Ümraniye halkına çağrı

Tecrübeli çalıştırıcı, kalan 2 iç saha mücadelesi için taraftarlara çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Sayıları az olsa da buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen maçtan ceza alıp da gelemeyen taraftarlarımızda kalbimizde, teşekkür ediyorum. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki, bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyorlar. Lütfen bu ilçede yaşayan en büyük mülki amirinden, bu ilçeye aidiyeti olan en küçüğüne kadar, bundan sonraki kalan 2 iç saha müsabakamızda stadyumumuzda bizim arkamızda görmek istiyorum.”