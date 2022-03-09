Altınordu’nun deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın, hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor maçında en iyi şekilde mücadele ederek galibiyete ulaşmak istediklerini söyledi. Aydın, ligde kalan her maçı final olarak gördüklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Altınordu, 12 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Ümraniyespor’a konuk olacak. Maç öncesinde Altınordu, hazırlıklarına Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekipte deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın ve A Takım Antrenörü Ufuk Kahraman, Ümraniyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Recep Aydın: "Artık bizim için her maç bir final"

Recep Aydın, Menemenspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, takım olarak inançlarının arttığını ve toparladıklarını söyledi. Hafta sonu karşılaşacakları Ümraniyespor’un ligin en iyi takımlarından biri olduğunun altını çizen Aydın, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi konsantre olup iyi mücadele edeceğiz. Artık bizim için her maç bir final. İki maç kazandık diye hiçbir şey bitmedi. Ümraniyespor maçında da en iyi şekilde mücadele edip galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Ufuk Kahraman: "Takımın öz güveni de yerine geldi"

Altınordu A Takım antrenörü Ufuk Kahraman da Menemenspor ve BB Erzurumspor maçlarını gol yemeden kazandıklarını hatırlatarak, "Bundan önceki maçlarda basit goller yiyorduk. Özel çalışmalar yaptık ve bunun sonuçlarını sahada gördük. Takımın öz güveni de yerine geldi. Bu hafta Ümraniyespor ile ardından da Adanaspor ile karşılaşacağız. Bu maçlar bizim adımıza çok önemli. Bu iki maçı da kazanabilecek güçteyiz. Rakiplerimizin analizini de iyi yaptık. Bizim için iç saha veya deplasman fark etmiyor. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu maçlardan istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.