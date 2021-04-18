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Real Madridli futbolculardan yönetime büyük jest

Real Madrid'li futbolcular koronavirüs nedeniyle mali açıdan sıkıntı yaşayan kulüplerine destek verme kararı aldı.

Spor 18.04.2021, 17:31
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Real Madridli futbolculardan yönetime büyük jest

Real Madridli futbolcular, yönetim ile anlaşma yaparak şampiyonluktan kazanılacak bonusları almama kararı aldı.

YÖNETİMLE ANLAŞILDI

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Madridli futbolcuların mali açıdan zor günler geçiren kulüplerine destek çabasında olarak yönetimle anlaşma yaptıkları ortaya çıktı.

Haberlere göre Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyonluk ihtimalleri devam eden takımın bu iki turnuvadan birinin kazanılması halinde hak ettikleri bonusları kulübe bırakma kararı aldı.

Kulübün bu şekilde yaklaşık 30 milyon euroluk kar elde edeceği ifade edilirken futbolcuların bu fedakarlığının önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

(Ensonhaber)

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