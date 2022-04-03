Real Madrid’in yıldızı Marcelo Fener'e geliyor!

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe ve Marcelo arasında görüşmeler başladı. Ali Koç'un Mesut Özil'den sonra Real Madrid'den takım arkadaşını İstanbul'a getireceği yazıldı.

Marcelo, tarihin en iyi sol beki olarak gösterilen eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un boşluğunu doldurmuştu. Pek çok futbolsever Marcelo'yu oyun tarzı bakımından Roberto Carlos'un önüne koyuyor. Roberto Carlos, Aziz Yıldırım döneminin en şaşalı transferlerinden biri olmuştu. Marcelo da Ali Koç döneminin en dikkat çeken transferi olacak.

DÜNYA YILDIZI FENERBAHÇE'YE GELİYOR

2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Marcelo, kulüpteki misyonunun tamamladıını düşünerek takımdan ayrılmaya karar verdi. Yeni bir heyecan arayan Brezilyalı yıldız, kendisine yoğun ilgi gösteren Türk taraftarlarının önünde oynamak istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Marcelo ile 2 senelik sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Bu sezon sadece 14 resmi maça çıkan Marcelo, 1 asist yaptı.

Real Madrid kariyerinde Şampiyonlar Ligi, La Liga, Kral Kupası, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Marcelo, toplam 23 kupa kaldırdı.