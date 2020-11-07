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Real Madrid’de Hazard ve Casemiro’nun testleri pozitif!
İSPANYA LA LİGA EKİPLERİNDEN REAL MADRİD'DE YILDIZ OYUNCULAR EDEN HAZARD VE CASEMİRO'NUN KORONA VİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI.
Spor 07.11.2020, 13:33
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de yıldız oyuncular Eden Hazard ve Casemiro’nun korona virüs testleri pozitif çıktı.
Madrid ekibinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen testlerin ardından Eden Hazard ve Casemiro’nun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından tüm takıma tekrar test yaptıran Real Madrid, iki ismin tekrar pozitif çıktığını ve başka pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.