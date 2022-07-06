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Real Madrid, Sergio Llull’un sözleşmesini uzattı

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Sergio Llull’un sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Spor 06.07.2022, 14:01
Real Madrid, Sergio Llull’un sözleşmesini uzattı

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Sergio Llull’un sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, 2007 yılından beri takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Sergio Llull’un sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Llull’un sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

34 yaşındaki basketbolcu, Madrid ekibi ile bu sezon THY Euroleague’de 8.8 sayı, 2.8 asist ve 1.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol oyuncu ayrıca bu sezon İspanya Ligi’nde Real Madrid ile şampiyonluk yaşadı.

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