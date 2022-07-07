banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur’in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Spor 07.07.2022, 16:12
Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur’in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur’in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague’de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu