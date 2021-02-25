Real Madrid Atalanta’yı mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Atalanta’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 86. dakikada Ferland Mendy Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-0 tamamlandı. Real Madrid bu skorla son 8 takım arasına kalabilmek için önemli avantaj elde etmiş oldu.

Bu müsabakanın rövanşı ise 16 Mart’ta oynanacak.