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Real Madrid Ancelotti’yi açıkladı

Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 01.06.2021, 20:23
Real Madrid Ancelotti’yi açıkladı

Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid’de yeni sezonda takımın başında 61 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti olacak. İspanyol kulübü, Ancelotti ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni ve Kral Kupası’nı kazandı. Madrid, Ancelotti ile 2015 yılında Avrupa Süper Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı da müzesine götürmüştü.
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