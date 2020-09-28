Başakşehir’e transfer olan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, Altınordu’ya veda etti.

Altınordu altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Avrupa kulüplerinin de radarına giren 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir, Başakşehir’e transfer oldu. Genç stoper, transferinin ardından veda videosuyla beraber bir açıklama yayınlayarak Altınordu’ya veda etti.

Ravil’den Altınordu’ya veda mesajı

Ravil, 12 yaşında küçük bir çocuk olarak Altınordu Futbol Akademisine girdiğini belirterek, "5 yılda bir Süper Lig oyuncusu olarak ayrılıyorum. Bir çocuğu futbolcuya çeviren başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere, antrenörlerime ve tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Buraya gelirken babam ’Çocuk bizim futbolcu Altınordu’nun dur’ demişti. Bir futbolcu olarak kariyerimi Altınordu’nun belirlenmesini sağlayan aileme de çok teşekkür ederken, tüm anne babalara da çocukları için kulübe kayıtsız şartsız güvenmelerini tavsiye ediyorum. Oyuncu yetiştirmenin ne kadar emek gerektirdiğini 5 yıl yaşayarak gözlemledim. Bu iş para değil, vefa, gönül, adanmışlık işi. Bu noktada Türk gençlerine "Başaşacaksınız" diyen Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a bir kez daha teşekkür ederim. O olmasa bugün bizler hayallerimize ulaşıp futbolcu olamazdık. O kendisine övünmeyi sevmediği için Don Kişot diyor ama aslında o hayallerimiz inşa ediyor. Altınordu’yu asla unutmayacağıma, İyi eğitim almış bir ailenin evladı olarak söz veriyorum" dedi.

"İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur"

Altınordu’nun Avrupa’nın 5 büyük ligine oyuncu vermemeyi hedefleyen bir organizasyon olduğunu söyleyen Ravil, "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder şu anda Premier Lig’de. Cengiz Ünder de çok genç yaşta önce Başakşehir’e gelip, buradan Roma’ya transfer olmuştu. Genç oyuncuya güvenen, ona forma ve kendini kanıtlama şansı tanıyan büyük bir organizasyon. Ve bunu gerçekleştirirken bir yandan da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek kadar kusursuz bir sisteme sahip. Bu açıdan Başakşehir formasını giyeceğim için çok gururluyum. Beni tercih eden idari ve teknik kadroya ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterecek inanca sahibim. İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım. Ve belki ben de bir gün buradan Avrupa’nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu, hem Başakşehir’i, hem de yetiştiğim Altınordu’yu temsil ederim" ifadelerini kullandı.