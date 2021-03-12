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Rasic, VakıfBank'ta 2 bin 300 sayı barajını geçti

2014-2015 sezonundan bu yana VakıfBank'ta forma giyen Milena Rasic, Sultanlar Ligi'ndeki Çan Gençlik Kale Spor maçında 10 sayı bularak, sarı siyahlı formayla 2 bin 300 sayı barajını aştı. VakıfBank kariyerindeki 2 bin 307'nci sayısına ulaşan Sırp orta oyuncu, “Geçtiğim sayı barajı gerçekten çok yüksek, bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok mutluyum” dedi.

Spor 12.03.2021, 09:16
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Rasic, VakıfBank'ta 2 bin 300 sayı barajını geçti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9’uncu kez yarı finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 2014-2015 sezonundan bu yana forma giyen Milena Rasic, sarı siyahlı formayla 2 bin 300 sayı barajını aştı. Sultanlar Ligi'ndeki Çan Gençlik Kale Spor maçında sahaya çıkan Sırp orta oyuncu, bulduğu 10 sayıyla VakıfBank kariyerindeki 2 bin 307’nci sayısına ulaştı. Milena Rasic, sarı siyahlı formayla Sultanlar Ligi'de 1216 sayı, Şampiyonlar Ligi'nde 752 sayı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 194, KupaVoley'de 102 sayı ve Şampiyonlar Kupası'nda ise 43 sayı buldu. 

Milena Rasic: Bu kadar olduğunu bilmiyordum, çok mutluyum

VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Milena Rasic, “Geçtiğim sayı barajı gerçekten çok yüksek, bu kadar olduğunu açıkçası bilmiyordum. 7 yıldır buradayım ve VakıfBank formasıyla çok maça çıktım. Bu sayı barajını da bu şekilde geçtim. Bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

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