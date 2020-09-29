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Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın, deplasmanda Rangers ile oynayacağı karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Spor 29.09.2020, 09:02
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Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Glasgow Rangers maçınnı hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek.

Salgın hastalık nedeniyle taraftar kabul edilmeyecek karşılaşma İbrox Stadyumunda 1 Ekim perşamba günü saat 20:00'da başlayacak,

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak

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