Ramos çıkmak istemedi, Zidane dinlemedi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçında Real Madrid, Atalanta ile karşılaştı.

64. dakikada maçtan çıkarılan Sergio Ramos, daha fazla süre almak istedi. Fakat Zinedine Zidane bu isteği göz ardı etti ve Ramos'u daha fazla riske etmemek için oyundan çıkardı.

Zidane kaptanı oyundan çıkarırken yerine Eder Militao'yu aldı. Ancak Ramos, bu durumdan hiç memnun kalmadı.