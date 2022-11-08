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Ramazan Civelek’in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, futbolcu Ramazan Civelek’in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Spor 08.11.2022, 15:16
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, futbolcu Ramazan Civelek’in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.