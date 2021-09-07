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Ramazan Civelek: "Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Kayserispor’un başarılı futbolcusu Ramazan Civelek, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor 07.09.2021, 21:42
Ramazan Civelek: "Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Kayserispor’un başarılı futbolcusu Ramazan Civelek, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.


Kayserispor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.



Ramazan Civelek: "Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum"


Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor’un sağ beki Ramazan Civelek, "Altay maçı bizim için bir şansızlıktı. Sezona iyi başlamıştık ama o maçtan sonra hocamız değişti. Hikmet hoca göreve geldi. Hikmet hocadan sonra bir çıkışımız oldu. Hoca yeni gelmesine rağmen takıma iyi etki etti. Milli maç arasında çalışma fırsatı bulduk. Bizim için de güzel oldu. Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçta hocamızın bizden istediklerini gösterip galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Sakatlar da yavaş yavaş dönmeye başladı. Daha güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu önümüzdeki haftalarda göstereceğiz" diye konuştu.

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