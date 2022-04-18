Rally Bodrum ödül töreni ile sona erdi

Rally Bodrum, Bodrum Meydanı’nda gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Halkın, ünlülerin ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Bodrum Rally renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk ayağı Rally Bodrum 2 gün boyunca otomobil tutkunlarına ve sporculara heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. 2 gün boyunca kıyasıya yarışan pilotlar vatandaşların ilgi odağı oldu. Yarış, Bodrum Belediye Meydanı’nda son buldu. Rally Bodrum, Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu - Burçin Korkmaz ekibinin liderliğiyle sonuçlandı. Aynı takımdan Cem Alakoç - Emir Şahin ekibinin ikinci sırada tamamladığı zorlu rallinin üçüncüsü ise Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan - Burak Erdener oldu.

İki çeker klasmanında BC Vision Motorsport takımından Yıldıray Demircioğlu - Mehmet Köleoğlu, historic klasmanında Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya - Kerim Tar ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birincilikleri paylaşan ekipler oldu. Sporcu ve idareci olarak uzun yıllar otomobil sporlarına hizmet veren duayen iş insanı Satvet Çiftçi’nin adının verildiği özel ödülü ise en iyi genç pilot olan Ali Türkkan kazandı. 67 otomobilin start aldığı ralliyi 52 otomobil tamamlayabildi.

Rally Bodrum’dan ezberbozan kupa geleneği

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyon Başkanı Eren Üçlertoğrağı’nın katılımı ile gerçekleşen finiş töreninde Bodrum’un süngercisi Aksona Mehmet tarafından çıkartılmış süngerlerin kullanıldığı kupalar şampiyonlar ile buluştu.

Satvet Çiftçi özel ödülü ise Bodrum’un imza markalarından olan Ara Kuyumculuk tarafından tasarlanmış Swarovski taşlarla kaplı balık figürlerinden hazırlandı.

Turizm haftasında spor turizmi

Bu hafta başlayan Turizm Haftası ile aynı tarihe denk gelen Rally Bodrum, otomobil sporlarının, spor turizminin incisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımlar, münferit sporcular, ekipler ve seyirciler Bodrum sokaklarını doldurdu. Etkinliğin gerçekleştiği hafta Bodrum’a yaklaşık 3 bin kişinin geldiği öğrenildi.