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Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Galatasaray hata yapmadı
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Spor 01.11.2021, 11:14
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. NEF Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırdı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puansız geçtiği haftayı 3 puanla kapatarak kritik bir galibiyet aldı.
Bu sonuçla Cimbom puanını 20'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.
12. haftada Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.