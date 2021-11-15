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Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki grubunda lider olan Hollanda, peş peşe kayıplar veriyor. Savunmanın yıldızı Stefan de Vrij, Norveç maçında forma giyemeyecek.
Spor 15.11.2021, 15:50
2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'yla aynı grupta yer alan Hollanda'da son maç öncesi Teknik Direktör Van Gaal'ın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de yıldız savunmacı Stefan de Vrij'dan geldi.
TRİBÜNDE OLACAK
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki stoperin, Norveç'le yapılacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği bildirildi. De Vrij, Norveç maçını tribünden takip edecek.