Rain Türkiye, Beşiktaş’ın yeni ana sponsoru oluyor

Rain Türkiye ile Beşiktaş JK, Türk futbolunda dönüm noktası olacak bir iş birliğine imza attı. İki yıllığına Beşiktaş JK’nin forma göğüs ve tribün sponsorluğunu üstlenen Rain Türkiye, bunu Vodafone Park’ta gerçekleşen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Rain kurucuları AJ Nelson, Joseph Dallago ve Yehia Badawy ile Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır’ın katılımıyla sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. Töreni spor medyasının önde gelen isimleri takip etti.

İmzalanan anlaşmayla, Beşiktaş 2022-2023 sezonu itibarıyla göğsünde 2 yıl boyunca Rain’i taşıyacak. Vodafone Park’ta deniz tarafındaki tribün 2021-2022 sezonu Mart ayı başlangıcı ile 2.5 yıl boyunca Rain tribünü olarak anılacak.

‘Önemli iş birlikleriyle sektörümüzde fark yaratacağız’

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, toplantıda yaptığı konuşmada Beşiktaş ile tarihi bir iş birliğini hayata geçirdiklerini söyledi: “Rain markasıyla ülkemizde yapacağımız önemli iş birlikleriyle sektörümüzde fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bugün bunların ilkini sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kuruluşunun 120. yılında ismimizi hem Beşiktaş’ın göğsüne yazdırmaktan hem de dünyaca ünlü stadına taşımaktan gurur duyuyoruz. Bir süredir Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşmak için hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Şimdi bunun meyvesini alıyoruz ve Rain olarak yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu iş birliğini Türkiye’de yapmak istediklerimizi herkese anlatmak için iyi bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Ve 20 milyonu aşkın Beşiktaş taraftarının yanında olacağız. Bu anlaşma ile Rain kullanıcıları da futbolcularla tanışma, forma ve maç bileti kazanma, kamplara katılma gibi birtakım ayrıcalıklara sahip olacak.”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise konuşmasında şunları söyledi: “Beşiktaş olarak global markalarla güçlerimizi birleştirmeye devam ediyoruz. 120. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2022-23 sezonu öncesi çok önemli bir sponsorlukla gücümüze güç katıyoruz. Birçok ülkede faaliyet gösteren Rain, Türkiye’de kendi sektöründe güvenilirliği ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan bir kuruluş. İkisi de global değere sahip olan Rain ve Beşiktaş markalarının bir araya gelmesiyle heyecan verici bir iş birliği doğuyor. Dünyada önemli sponsorluklara imza atan Rain, artık forma göğüs ve tribün sponsorumuz olarak tüm gücüyle Beşiktaş’ın başarısına katkı sağlayacak. Rain’le uzun soluklu bir yola çıktığımıza ve ortaklığımızın çeşitlenerek süreceğine inanıyorum. Beşiktaş’ın nice başarılarında kol kola olacağız.”

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