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Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’na katılamayacak
RAFAEL NADAL, SAKATLIĞI NEDENİYLE MONAKO'DA DÜZENLENECEK OLAN MONTE CARLO MASTERS TURNUVASI'NA KATILAMAYACAĞINI DUYURDU.
Spor 04.04.2023, 14:07
Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako’da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası’na katılamayacağını duyurdu.
Sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzun süre uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Monako’da 9-16 Nisan’da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası’na katılamayacağını açıkladı. Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo’da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.
36 yaşındaki tenisçi, son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta mücadele etmişti.